As apostas de Gilberto Kassab para o próximo domingo

Atualizado em 26 out 2022, 08h37 - Publicado em 26 out 2022, 07h30

O fundador e presidente do PSD, Gilberto Kassab, não vai declarar, publicamente, em quem irá votar no próximo dia 30. Mas, de forma privada, disparou, nesta terça, uma série de telefonemas para aliados com a seguinte previsão: Lula será eleito o próximo presidente da República e Tarcísio de Freitas (Republicanos) governador de São Paulo.

A mais recente sondagem realizada pelo partido aponta uma sobreposição de votos em Lula e em Tarcísio, em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, que praticamente consolida a eleição do petista e do candidato do Republicanos.

Assim como o ocorrido em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, onde Lula e Zema foram os mais votados para presidente e governador, respectivamente, em 436 dos 853 municípios no primeiro turno, o levantamento nas mãos de Kassab mostra que o fenômeno está se repetindo em São Paulo. Ou seja, o eleitor de Tarcísio também sinaliza que irá votar em Lula no segundo turno o que, na análise do experiente Kassab, sacramenta as eleições.

O conteúdo dos telefonemas de Kassab já chegou aos ouvidos de Bolsonaro, que vinha recomendando a seus colaboradores a alardear que sua campanha havia conseguido a “virada”, principalmente em Minas Gerais.

Com a previsão de Kassab e o episódio envolvendo o ex-deputado e aliado Roberto Jefferson, que atirou e lançou granadas contra policiais federais que foram prendê-lo, associado às falas do ministro Paulo Guedes sobre o reajuste do salário-mínimo e a questão das meninas venezuelanas, o clima passou a ser de velório na campanha bolsonarista.