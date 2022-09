As agendas de Lula logo após o Sete de Setembro de Bolsonaro no Rio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Lula (PT) estará no estado do Rio de Janeiro para dois dias de agendas logo após o 7 de Setembro de Jair Bolsonaro (PL) na praia de Copacabana. Como se sabe, o presidente participará de uma exibição militar misturada com atos civis de apoio ao governo nesta quarta-feira, na orla da zona sul carioca.

Já o petista desembarca no Rio na quinta, mas não terá agendas públicas na capital. Ele segue para Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para um comício ao lado de Marcelo Freixo (PSB), candidato ao governo do Estado, e de André Ceciliano (PT), que disputa uma vaga ao Senado.

Ganhar terreno na Baixada é estratégico para quem quer vencer a eleição no Rio. A região votou no PT durante os governos de Lula e de Dilma Rousseff, mas migrou em massa para Bolsonaro em 2018. Hoje, segundo prefeitos locais, os eleitores estão divididos. A visita a Nova Iguaçu interessa por ser um dos municípios mais populosos da região e também porque foi governado pelo partido por dois mandatos consecutivos, em 2004 e 2008.

Na sexta, Lula vai para São Gonçalo, na região metropolitana. Na cidade que só fica atrás da capital em quantidade de habitantes, Lula terá um encontro com evangélicos, hoje um movimento religioso que declara voto majoritariamente em Bolsonaro.