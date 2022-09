As 21 páginas de discurso de Rosa que miraram Bolsonaro no STF

A presidente do STF, ministra Rosa Weber, levou para a simbólica posse desta segunda-feira um discurso de 21 páginas. Sem citar Jair Bolsonaro, o longo roteiro teve inegavelmente o presidente como destinatário final, assim como os apoiadores do seu discurso golpista e de suas bravatas contra as decisões da Corte.

Outros políticos instalados no Planalto já criticaram decisões do STF, já criticaram publicamente os ministros da Corte, mas nunca ameaçaram desrespeitar decisões ou tentar desmoralizar a autoridade do Supremo como guardião das regras do jogo no país. Bolsonaro fez tudo isso. Nesta segunda, o presidente preferiu faltar à posse de Rosa para dar entrevista para um podcast de uma ex-modelo.

Se estivesse sentado ao lado de Rosa, o presidente teria escutado a presidente do STF repetir 19 vezes a palavra “Constituição” e 13 vezes a palavra “democracia”. A ministra destacou o papel do STF “na defesa incondicional da supremacia da Constituição e da integridade da ordem democrática”.

Repetiu a mensagem ao dizer que cabe ao Supremo a “defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito”. Alertou que a “defesa da ordem democrática não pode ser meramente a retórica” e conclamou outros atores da sociedade a combaterem o autoritarismo quando lembrou que a “defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito não devem, porém, ter como palco apenas os tribunais”.

Para que não restasse dúvidas sobre sua mensagem, Rosa citou em diferentes momentos as palavras “vigília” e “guarda”, quando avisou que o Supremo segue “em permanente vigília na guarda da Constituição e na defesa da democracia” e que cabe ao tribunal “a incumbência, que persiste ainda hoje, sob a égide da Constituição de 1988, de guardar a Constituição”.

Rosa repetiu: “A democracia consagrada em nossa Constituição, cuja guarda, repito à exaustão, compete a esta Suprema Corte”.

A ministra também falou das instituições quando destacou a “simbologia ainda de que as instituições sobrepairam os indivíduos que transitoriamente as compõem” e a “estrita observância da laicidade do Estado brasileiro, com a neutralidade confessional das instituições”. Ela pregou o “fortalecimento das instituições” e o “aperfeiçoamento das instituições”.

E deu o grande recado a Bolsonaro e seus adoradores golpistas: “O Supremo Tribunal Federal detém o monopólio da última palavra”.

E repetiu: “A instituição incumbida da última palavra é, sem dúvida, este Supremo Tribunal Federal”.

Leia a íntegra do discurso.