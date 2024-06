Artistas da MPB farão show beneficente pelo Rio Grande do Sul no RJ

Artistas da MPB vão fazer um show beneficente no próximo dia 19 para arrecadar doações por meio de ingressos para as vítimas das inundações no Rio Grande do Sul. A apresentação terá a participação de Marcos Valle, que convidou os amigos e assina a direção musical do espetáculo, Dori Caymmi, Fernanda Abreu, Joyce Moreno, Leila Pinheiro, Roberta Sá e o quarteto MPB4. Todos eles e os músicos que os acompanharão abriram mão de seus cachês.

Com entradas a 350 reais (inteira) e 175 reais (meia), o show “Um abraço ao Rio Grande do Sul” acontecerá no Teatro Tom Jobim, do Espaço Ecovilla Ri Happy, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. Os ingressos estão à venda na internet e na bilheteria do teatro.

“As cenas a que assistimos nas últimas semanas foram de cortar o coração e sabemos que o trabalho de reconstrução será longo, não podíamos ficar de braços cruzados, então, resolvemos dar as mãos e oferecer o que temos de melhor”, afirma Marcos Valle. O idealizador do evento diz ainda que a adesão foi imediata e só não foi maior porque muitos artistas já haviam agendado outros compromissos para a mesma data.