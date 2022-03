Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Noiva de Lula, Janja não é unanimidade no PT. Gente importante diz que ela “se mete demais na política”, veta conversas de Lula com quem não gosta e opina sem ter cargo no partido para isso.

A influência da companheira do ex-presidente fez muita coisa mudar no discurso do petista, como mostrou VEJA recentemente.