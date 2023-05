Articulação? Sufoco do governo é culpa de Lula

Lula encerra nesta quarta o quinto mês de governo. Nesse período, fez muito discurso, viajou o mundo todo e investiu tempo em discussões distantes da realidade do país, como a guerra na Ucrânia e uma moeda única nos Brics e na América Latina.

Em sua última demonstração de falta de foco na política interna, meteu-se a defender Nicolás Maduro e sua “democracia” na Venezuela. Falou até em incluir o regime de Maduro nos Brics, sendo que não tem força sequer para reagrupar o venezuelano no Mercosul.

Enquanto investia energia em viagens e nesses temas internacionais, o petista viu seus ministros criarem uma série de factoides sobre toda sorte de medidas governamentais e sofreu derrotas no Legislativo. Nada disso fez com que o petista focasse na agenda doméstica.

Centralizador, Lula permitiu que o PT e a Casa Civil de Rui Costa travassem muitos assuntos caros aos partidos que figurariam na suposta base governista. A medida provisória que constituiu seu governo ficou flutuando no Congresso durante todo esse tempo sem merecer atenção do presidente. As alianças com partidos da base no Legislativo, prioridade de todo presidente em início de mandato, também ficaram em segundo plano.

Auxiliares de Lula e aliados no Parlamento concordam: se hoje o petista está contra as cordas, negociando uma votação de medida provisória sem prazo para impor suas vontades, a responsabilidade é dele. Negociar com a faca no pescoço é o pior dos cenários para um governante, que terá de entregar muito para faturar apenas o que já era esperado: consolidar uma estrutura de governo instituída em janeiro.

Os líderes da base disparam contra os articuladores políticos de Lula porque não querem comprar briga diretamente com o presidente. O petista deixou seu governo encurralado e agora precisa arrumar uma forma de sair dessa posição. Não custará barato.