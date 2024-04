Articulação de Nunes em Brasília deixou aliados de Boulos em saia justa

Acompanhado de seu coordenador de campanha, Baleia Rossi, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi a Brasília angariar apoio a um projeto para municipalizar a fiscalização de concessionárias de energia elétrica, hoje a cargo de órgãos federais.

A proposta é uma resposta aos sucessivos apagões que afetam a capital. Em novembro, algumas partes da cidade chegaram a amargar sete dias com falta de luz.

A melhoria do serviço, porém, virou um embate entre o atual prefeito e Guilherme Boulos, principal adversário de Nunes nas eleições municipais. Uma comitiva de deputados paulistas da base de Lula conversou na semana passada com o ministro Alexandre Silveira sobre o problema.

Segundo interlocutores de parlamentares petistas, a proposta que será apresentada por aliados de Nunes e a conversa do prefeito, na última terça-feira, com Arthur Lira criaram uma situação complicada. Deputados indicam que votarão a favor da proposta, se for uma solução para as quedas de energia, mas têm ponderações.

Antes de aderir ao projeto, a base governista quer fazer uma análise minuciosa para verificar se há “jabutis” no texto e ainda temem um possível efeito colateral da proposta: gerar dividendos eleitorais para o emedebista no pleito paulistano em outubro.