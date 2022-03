Arthur Lira cobra Petrobras por redução do preço da gasolina e do diesel

Arthur Lira pediu nesta quarta que a Petrobras reduza o preço dos combustíveis no Brasil. O presidente da Câmara lembrou que a política de preços da petroleira leva em conta o câmbio e o valor do barril do petróleo no mercado internacional e esses dois indicadores tiveram quedas recentes.

O barril de petróleo, que chegou a quase 120 dólares no início da guerra da Rússia com a Ucrânia, está voltando ao patamar de 100 dólares e o dólar no Brasil gira em torno de cinco reais desde o fim do mês passado.

“O barril sobe e a gente aumenta [o preço dos combustíveis no Brasil]. O barril baixa e a gente não baixa? É importante que a Petrobras recue o preço do aumento que deu. Porque o dólar está caindo e o barril está caindo, então são dois componentes que fazem a política de preço da Petrobras”, afirmou.

Lira evitou fazer críticas diretas ao presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, que é o atual alvo preferencial dos ataques do presidente Jair Bolsonaro. Perguntado sobre se o executivo fazia um bom trabalho à frente da estatal, disse que sua crítica era apenas à decisão da empresa de aumentar o preço da gasolina em 18% e o diesel em 24% divulgada na quinta passada.

“Não posso avaliar [se Luna faz um bom trabalho], não tenho a visão interna da Petrobras, não tenho o relacionamento interno da Petrobras. A única crítica que eu fiz foi realmente que a Petrobras não precisaria ter dado um aumento do tamanho que deu de uma vez só.”