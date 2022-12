Arthur Lira almoça com Geraldo Alckmin e a cúpula do PSB

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em campanha para renovar seu mandato no comando da Câmara, Arthur Lira terá logo mais um almoço com a cúpula do PSB, um dos primeiros partidos aliados a Lula a anunciar apoio ao seu projeto de reeleição.

Devem estar presentes na residência oficial da Câmara o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, o cacique nacional do partido, Carlos Siqueira, além do futuro líder da sigla na Câmara, Felipe Carreras, e do ministeriável Márcio França.