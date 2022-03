Arthur Lira acaba com obrigação de uso de máscara na Câmara

Presidente da Câmara, Arthur Lira assinou um ato nesta terça em que revoga a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção contra Covid-19 para a entrada na Casa.

Com as decisões já adotadas por estados e pelo Distrito Federal, a imposição do uso do equipamento entre parlamentares e assessores, regra já desrespeitada pela ala radical bolsonarista em diferentes momentos, perdeu sentido.