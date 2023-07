Arrecadação de imposto criado pela reforma tributária divide governadores

Após jantarem juntos em Brasília para discutir as demandas estaduais para a reforma tributária, governadores ainda divergem sobre a arrecadação do IBS, imposto criado pela proposta que reuniu as principais forças políticas do país na capital federal nesta semana.

Entre os cinco estados com maior contribuição no PIB brasileiro, há uma divisão entre dois modelos. Um deles, encabeçado pelo governador paulista, Tarcísio de Freitas sugere que o imposto seja recolhido pelo estado produtor e uma câmara de compensação remunere o consumidor. A proposta é apoiada por Romeu Zema, de Minas Gerais.

Ratinho Júnior, do Paraná, também teme que os estados fiquem dependentes da União. No texto do deputado Aguinaldo Ribeiro, a arrecadação ficaria por conta do conselho federativo, que está previsto no texto da tributária e já recebe críticas dos governadores sobre a governança do órgão.

“Outra preocupação é com a centralização da arrecadação, porque dependendo disso e da formação do conselho, pode ser que a gente volte a ter que ficar com pires na mão”, disse o paranaense.

O governador do Rio de Janeiro disse que apoia a proposta de Tarcísio, mas abriu uma brecha. Segundo Cláudio Castro, a descentralização é “uma demanda muito de São Paulo, que o Rio se solidarizou”. A depender das negociações sobre o texto “o Rio não vai brigar por isso”.

Já Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, parte do ponto que a arrecadação centralizada é mais eficiente, mas está aberto ao projeto do governador de São Paulo

“Somos mais favoráveis à arrecadação centralizada. Mas não somos obstáculos a que se caminhe pela câmara de compensação”, ponderou Leite, que ressaltou que há entendimento entre os governadores na maioria das pautas: “entendo que as convergências superam as divergências”.

Continua após a publicidade

Siga