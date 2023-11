Arquivo Nacional realiza festival de cinema no Rio e em Brasília

O Arquivo Nacional vai realizar, entre os dias 8 e 18 de novembro, a 9ª edição do Festival Internacional de Cinema de Arquivo – Arquivo em Cartaz, que terá atividades gratuitas presenciais no Rio de Janeiro e em Brasília e outras online [veja a programação completa aqui] .

O evento contará com a exibição de filmes, como “Retratos Fantasmas”, de Kleber Mendonça Filho, representante do Brasil para o Oscar do ano que vem, além de debates e trocas de experiência sobre preservação, pesquisa e produção audiovisual com documentos de arquivo. O tema deste ano é “Filmes de Arquivo: memórias de um Brasil plural”.

O órgão federal tem um dos maiores acervos do Brasil e preserva documentos públicos e privados que representam a história e cultura do país, como os papéis originais com a assinatura da Lei Áurea e imagens da construção de Brasília, além de imagens em movimento que ocupam 40.000 latas de película cinematográfica e 4.000 fitas videomagnéticas que são utilizadas para pesquisas e produções de filmes e documentários.

“O Festival Internacional de Cinema de Arquivo leva ao público produções que usaram documentos do acervo do Arquivo Nacional e de muitos outros espalhados por todo o país e no exterior, incluindo acervos pessoais. Com a mostra buscamos valorizar a memória do cinema brasileiro e a importância da preservação dos acervos audiovisuais. Os filmes produzidos com esses materiais são fundamentais para a compreensão das condições políticas, históricas e sociais do passado e do presente, além de pertencerem à identidade do povo”, afirma o cineasta e curador do evento, Uilton de Oliveira, que também é servidor do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, ao qual o Arquivo Nacional é subordinado.

No Rio, haverá exibição de filmes no jardins do prédio histórico do órgão, localizado na Praça da República, entre eles “Retratos Fantasmas” e o documentário “Black Rio! Black Power!”, dirigido por Emílio Domingo. Em Brasília, a programação inclui os filmes “Não é a primeira vez que lutamos pelo nosso amor”, de Luiz Carlos de Alencar, e “O caso do homem errado”, de Camila de Moraes.

Ao longo do evento, plataforma de streaming a TV aberta, na programação do Canal GOV, do Canal Educação e da UnBTV, também exibirão filmes com conteúdo do Arquivo Nacional e de outras instituições públicas e privadas, na Mostra Acervos.