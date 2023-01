Com a seca que castiga o país — e outros problemas econômicos –, a Argentina começou a importar soja brasileira.

Empresários do agro dizem que o movimento surpreendeu o setor. As tradings já compraram seis navios com o grão brasileiro. O primeiro a zarpar de Itacoatiara, no Amazonas, é da Amaggi, do ex-ministro da Agricultura Blairo Maggi.