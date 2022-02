Aras quebra o silêncio sobre críticas da CPI da Pandemia à lentidão da PGR

Entrevistado na manhã desta sexta-feira pela Rádio Bandeirantes, o procurador-geral da República, Augusto Aras, rebateu as críticas da cúpula da CPI da Pandemia no Senado à lentidão da PGR nos desdobramentos do relatório final da comissão, entregue a ele no dia 27 de outubro. Em uma fala longa e evasiva, ele classificou o trabalho da Procuradoria como burocrático, citou a grande quantidade de representações recebidas pelo órgão e lamentou que os senadores tenham se “abespinhado [irritado] com um assunto ordinário”.

“É preciso ouvir as pessoas. Nós não fazemos como outrora. Nós não atiramos primeiro pra perguntar depois o que é que houve. Toda e qualquer manifestação que chega na PGR é autuada, é analisada por um corpo de servidores, depois é passada para os assessores do procurador-geral e, se for autêntica a autoria da representação ou de qualquer expediente que envolva fato ilícito, então nós ouvimos sempre as autoridades”, afirmou Aras.

Citando as cobranças que vem recebendo, inclusive da imprensa, pela atuação da PGR nos 28 meses da sua gestão, ele disse seguir a burocracia e uma “ordem dos serviços”, e que o procedimento “está dentro da normalidade”.

“O procurador-geral não pode jogar na lata do lixo nenhuma manifestação cidadão. Nenhuma, absolutamente. Seja de um cidadão que não tenha mandato parlamentar, seja daquele que o tenha, desde que haja alguma idoneidade, não seja algo extremamente falso”, acrescentou o procurador, citando centenas de representações feitas por um falso Silas Malafaia e um advogado, por exemplo.

“Esse é um cotidiano, são abusos de direito que nós não podemos, primeiro, ignorar, investigar, avaliar, para tomar uma medida. Quando nós superamos essa primeira avaliação, e os fatos possam merecer algum cuidado, aí sim nós ouvimos sempre. Quantas vezes, em 2021, nós ouvimos quase meia centena de autoridades, ministros, militares inclusive, sobre assuntos diversos. O próprio presidente da República. E, não é demais lembrar, que nós estamos sempre, praticamente a cada dia da semana, respondendo às petições que o próprio Supremo Tribunal Federal, por meio dos seus eminentes ministros, enviam à Procuradoria”, declarou.

O procurador-geral então disse que os senadores Renan Calheiros, relator da CPI, Omar Aziz, presidente, e Randolfe Rodrigues, vice, têm muita experiência e sabem que a PGR “observa o devido processo legal”.

“E, lamentavelmente, se interpretações, reinterpretações, super interpretações, no ano de eleição, venham à tona por meio de alguns jornalistas, eu posso compreender que faz parte da liberdade de expressão da mídia fazer especulações. Mas é evidente que a comunidade jurídica, política, que conhece a responsabilidade de um administrador, de um gestor, e especialmente do procurador-geral, não pode simplesmente jogar na lata do lixo toda e qualquer representação que chega às mãos”, sustentou Aras.

Em uma alfinetada a Randolfe, ele mencionou as “dezenas e dezenas” de representações apresentadas pelo senador, que disse receber, dar processamento e mandar ouvir os interessados contrapostos a ele.

“Da mesma forma que eu recebi da CPI todo o relatório das autoridades com prerrogativa de foro no Supremo, no STJ, e encaminhei, no particular, dez petições que foram distribuídas pelo ministro [Luiz] Fux a seis ministros do Supremo Tribunal Federal para avaliação preliminar acerca da abertura de inquérito ou não, tudo isso faz parte de uma burocracia”, apontou o chefe da PGR.

“Eu lamento que senadores tão experientes possam ter se abespinhado com um assunto ordinário, com um assunto cotidiano, um assunto que não apresenta nenhuma anormalidade. As prestações de informações vêm todos os dias. E nós então analisamos e damos o destino devido”, concluiu.