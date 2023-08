Aras manda CNMP investigar procuradores da leniência da J&F

Augusto Aras determinou que o CNMP abra investigação para apurar supostas ilegalidades cometidas por procuradores envolvidos no acordo de leniência da J&F.

A ordem de Aras é para que sejam analisadas todas as etapas do acordo, desde as negociações, que precederam a assinatura do pacto, até a fase atual.

Entre os casos a serem investigados está a tentativa do grupo do procurador Anselmo Cordeiro de reservar 2,3 bilhões de reais do acordo para a Transparência Internacional financiar “programas sociais” por intermédio de uma fundação.

A iniciativa seguia o mesmo modelo que a força-tarefa tentou criar em Curitiba e que acabou sendo barrada pelo Supremo Tribunal Federal.

