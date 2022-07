Aras diz estar atento à ‘possibilidade de violência’ no 7 de Setembro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Augusto Aras disse que o MPF, os ministérios públicos nos estados e o MP Militar irão monitorar possíveis eventos violentos nos atos pró-Jair Bolsonaro marcados para o próximo dia 7 de setembro.

O feriado da Independência virou uma espécie de data nacional para o presidente e seus seguidores se manifestarem contra a democracia, em especial contra o processo eleitoral brasileiro.

Em reunião com deputados e senadores no início do mês, Aras disse que nos atos de 2021 o Ministério Público e o STF atuaram para que não houvesse nenhum “evento de violência de natureza espontânea”.

“Estou fazendo essa abordagem para dizer que nós estamos trabalhando tal qual no ano passado. Esse é um trabalho de investigação, um trabalho que estamos monitorando por todo o Brasil”, disse.

O procurador-geral divulgou trechos de sua fala em vídeo publicado nesta terça em seu canal pessoal no YouTube. O Radar já havia divulgado no último dia 15 o teor da reunião com parlamentares de oposição.

“Nós não deixamos que o 7 de setembro de 2021 tivesse nenhum evento de violência, especialmente de natureza espontânea. Eram movimentos espontâneos que espocavam em todo o país. O MPF, o MP militar, o MP nos estados, o MP do Trabalho naquilo que lhe cabe, todos já estamos atentos a eventuais movimentos, espontâneos ou não, da sociedade civil, no que toca a possibilidade de violência”.