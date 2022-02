Aras cria novas regras para promoções no Ministério Público

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma resolução assinada por Augusto Aras no CNMP muda a forma como os conselhos do Ministério Público decidem as promoções por merecimento na instituição.

De acordo com a resolução, as promoções por merecimento serão realizadas a partir de agora em sessão pública, por meio de votação nominal, aberta e fundamentada pelos integrantes da instituição.

A mudança ocorre, segundo interlocutores do conselho, para acabar com interferências políticas nas promoções e padronizar critérios de merecimento a partir de um sistema de pontuação.

“Muitos eram promovidos por proximidade ou amizade com membros dos conselhos superiores, ainda que os concorrentes tivessem mais produtividade, maior dedicação e mais títulos (mestrado, doutorado, especializações etc). E tudo decidido de forma subjetiva e pouco transparente”, diz uma fonte do conselho.

A norma diz também que todos os debates e os fundamentos da votação serão registrados e postos à disposição do público, preferencialmente em sistema eletrônico, inclusive com transmissão de áudio ou de vídeo na rede interna de computadores de cada Ministério Público.