Aras convida militares a seguir o ‘compasso da Constituição’

No momento em que apoiadores de Jair Bolsonaro adotam discursos golpistas contra as eleições e o país, em caso de derrota do presidente nas urnas, o chefe da PGR, Augusto Aras, aproveitou o discurso que fez na Aeronáutica, nesta terça, 30, para convidar os militares a continuarem seguindo a Constituição.

Aras disse aos militares presentes no evento que “momentos de crise têm uma dupla condição: o risco e a oportunidade”, mas que as instituições devem aproveitar a “oportunidade de continuar fazendo da República Federativa do Brasil um exemplo de pluralidade, prosperidade e sustentabilidade, no compasso da Constituição”.

“Estamos num momento em que devemos nos apropriar de ambos para mitigar perdas e favorecer nosso desenvolvimento”, disse Aras. “Reconhecemos o grande valor da Força Aérea Brasileira para o nosso país! Aqui, falo a homens e mulheres cuja vocação implica o cotidiano ampliar dos horizontes”, seguiu Aras.