Aproximação de Lula e Kassab passa por aliança em Minas Gerais

Para ter o PSD de Gilberto Kassab no primeiro turno, Lula ofereceu ao cacique apoiar Alexandre Kalil (governo) e Alexandre Silveira (Senado) em Minas Gerais.

Kassab e Lula tiveram uma conversa na semana passada. Com o avanço das pesquisas e a manutenção da preferência do eleitorado por petista, a conversa com os partidos começou a se tornar mais fácil, ainda que Kassab siga dizendo que Rodrigo Pacheco é o nome do PSD ao Planalto.

Se não conseguir o apoio do partido de Kassab no primeiro turno, Lula, claro, já dá como certa a parceria no segundo.