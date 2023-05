Aprovar reforma tributária é ‘obrigação cívica’ do Congresso, diz Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voou junto com Lula até São Paulo para participar do evento organizado pela Fiesp em comemoração ao Dia da Indústria. No discurso, Pacheco criticou o sistema tributário do país.

“Se perguntarmos aqui nessa plateia, a todos aqui presentes, se nosso sistema tributário é bom, seja de qual for o segmento, todos responderão que o nosso sistema tributário não é bom e precisa ser mudado”, disse Pacheco nesta quinta.

“Se essa é uma realidade nacional, nos incumbe como obrigação cívica, no Congresso Nacional, aprovarmos a reforma tributária para dar um novo cenário para o nosso país”, acrescentou.

Pacheco também comentou a aprovação do novo arcabouço fiscal na Câmara e defendeu a celeridade para o envio da proposta à sanção presidencial.

