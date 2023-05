Aprovação do arcabouço pode reduzir taxa de juros em agosto, diz Tebet

Simone Tebet disse que a aprovação do arcabouço fiscal nos próximos dias deve criar condições para a taxa de juros ser reduzida em agosto deste ano. Segundo a ministra do Planejamento e Orçamento, a medida sinaliza “segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade” ao Banco Central, a investidores e ao setor produtivo.

“Nós temos responsabilidade fiscal e, por isso, temos todas as condições de já no segundo semestre, (…) mais especificamente em agosto, (…) baixar a taxa de juros no Brasil”, disse Tebet após se reunir com parlamentares da bancada do Nordeste.

A ex-senadora elogiou a atuação da Câmara dos Deputados nos ajustes do texto do arcabouço fiscal. Ela acredita que a urgência será aprovada nesta quarta e a proposta pode ser votada na próxima semana.

“Temos que reconhecer que o arcabouço foi aperfeiçoado pela Câmara dos Deputados, o que demonstra numa Democracia o quão importante é essa correlação e harmonia entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo”, afirmou.

A despeito do otimismo, Simone Tebet criticou o prazo de contingenciamento da despesa, que deve ser revisto a cada dois meses conforme o texto. Ela acredita que o período é curto e pode comprometer políticas públicas, principalmente, de ministérios com orçamento menor.