Apos vitória de Lula, primeira manifestação dos Bolsonaros é de Michelle

Atualizado em 31 out 2022, 14h42 - Publicado em 31 out 2022, 14h35

Desde que Lula (PT) foi declarado matematicamente eleito à Presidência, às 19h56 deste domingo, que Jair Bolsonaro (PL) e os seus filhos mergulharam em silêncio. A tradição política de o perdedor reconhecer a derrota no próprio dia do anúncio do resultado foi ignorada por Bolsonaro, que às 13h56 desta segunda completava 18 horas sem se dirigir ao país. É esperado um pronunciamento seu para esta tarde no Planalto.

Coube a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, romper o silêncio da família. Por volta das 13h desta segunda, ela publicou em seu perfil de Instagram um salmo da Bíblia que diz que “a verdade do Senhor dura para sempre” e, na sequência, explicou o motivo de o seu perfil e o do seu marido não se seguirem mutuamente naquela rede social.

“Esclarecendo a matéria de hoje sobre o meu marido ter deixado de me seguir em seu Instagram, conforme o Jair explicou em várias ‘lives’, quem administra essa rede não é ele. Eu e meu esposo seguimos firmes, unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil. Estaremos sempre juntos, nos amando ‘na alegria e na tristeza'”, escreveu ela.