Após uma semana de janela partidária, Câmara só registrou três mudanças

O sistema da Câmara que registra o histórico de movimentação parlamentar dos deputados contabilizou apenas três trocas de partido desde a quinta-feira passada, quando teve início a chamada janela partidária.

O deputado federal Diego Garcia (PR) comunicou a mudança do Podemos para o Republicanos logo no primeiro dia do período para que parlamentares possam sair dos seus partidos antes das eleições sem o risco perder o mandato.

Nesta terça-feira, o deputado Luis Miranda (DF) deixou o União Brasil (ele antes era do DEM) e se juntou a Garcia no Republicanos, que agora tem 35 deputados — a sexta maior bancada da Câmara. Miranda ficou conhecido nacionalmente por ter denunciado o líder do governo, Ricardo Barros, no esquema da compra da vacina indiana Covaxin, em encontro com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada.

Ex-PSL, o bolsonarista Luiz Miranda (RJ) deixou o União Brasil e agora aparece no sistema da Câmara como sem partido.

Mas ainda há tempo suficiente para o troca-troca. A janela só se fecha no dia 1º de abril.