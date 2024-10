Após três semanas, FAB ainda não descobriu “fatores” de pane no Aerolula

Três semanas após o problema técnico que forçou o avião em que estava o presidente Lula a passar quase cinco horas dando voltas sobre um aeroporto da Cidade do México, a FAB afirmou que ainda não sabe o que motivou a pane em uma das turbinas do chamado “Aerolula”, que, como mostrou o Radar na semana passada, continua parado na capital mexicana.

A Força Aérea Brasileira informou que uma equipe de investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o Cenipa, esteve no México para extração e análise dos dados do voo do dia 1º de outubro.

“A investigação da ocorrência aeronáutica segue em andamento e não há prazo para conclusão do relatório, pois depende da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”, informou a FAB, que ignorou questionamentos do Radar sobre os custos para a manutenção do Airbus 319 na capital mexicana.