Após terror bolsonarista, Lula foca na ‘reconstrução’ da educação e saúde

No segundo dia após os ataques terroristas promovidos por bolsonaristas golpistas em Brasília no domingo, o presidente Lula tem uma agenda cheia nesta terça, com sete ministros do seu governo.

Há pouco, ele escreveu nas redes sociais que já estava trabalhando no Palácio do Planalto, depredado pelos terroristas.

“A educação e a saúde foram áreas destruídas e negligenciadas nos últimos anos. Hoje terei reuniões com ministros dessas pastas, para trabalharmos e muito rapidamente implementarmos medidas de reconstrução no país”, afirmou Lula, que se reunirá com Nísia Trindade (Saúde) e Camilo Santana (Educação) às 16h e às 17h.

Os compromissos do presidente começaram às 9h com uma reunião com os ministros Casa Civil, Rui Costa, da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Secom, Paulo Pimenta. Às 10h, ele recebeu o governador da Paraíba, João Azevêdo, que é presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste.

Às 11h30, Lula despacha com o chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. E, às 15h, se reunirá com Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa, Alexandre Padilha, e os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner, na Câmara, José Guimarães, e no Congresso, Randolfe Rodrigues.