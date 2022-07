Após redução do ICMS, Rio autua 43 postos que não baixaram gasolina

O governo do Rio, por meio do Procon-RJ, autuou nesta terça 43 postos de combustíveis que não baixaram o preço da gasolina na esteira da redução da alíquota do ICMS que incide sobre os produtos. No fim da semana passada, o governo de Cláudio Castro (PL) baixou o imposto da gasolina e do etanol de 32% para 18%.

Nesta terça, segundo dia de fiscalizações, o Rio teve uma redução média de 1,35 reais por litro no preço da gasolina em relação ao que era cobrado antes da queda do imposto. A gasolina é vendida no estado nesta terça com um valor médio de 6,45 reais por litro, segundo o governo.

Até o momento o Procon vistoriou 195 postos. Do total, 95 foram autuados por alguma irregularidade, 98 estavam com o valor reduzido de acordo com a nova tributação, 65 baixaram o preço abaixo da expectativa e 31 adequaram o valor durante a fiscalização.

Nesta terça, outros 95 postos foram fiscalizados. Do total, 43 foram autuados, 59 tinham o preço reduzido de acordo com o esperado, 23 apresentaram preço reduzido abaixo do esperado e outros 13 adequaram preços durante a ação. O preço mais baixo encontrado pelas equipes nesta terça foi de 5,64 reais por litro, em Campo Grande, na zona oeste do Rio.

O governo do Rio criou um canal para que cidadãos denunciem locais que não tenham baixado o preço dos combustíveis.

