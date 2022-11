Após reação do mercado a Lula, Alckmin anuncia seis novos grupos técnicos

O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou mais seis grupos técnicos da equipe de transição. O anúncio ocorreu após a reação negativa do mercado financeiro ao discurso de Lula no Centro Cultural Banco do Brasil na manhã desta quinta.

Alckmin voltou ao teatro do CCBB à tarde para comunicar 36 novos nomes da equipe de transição. Somados aos demais integrantes já anunciados, o time já conta com 43 pessoas, em oito grupos técnicos.

Confira os nomes anunciados por Alckmin nesta quinta

Comunicação:

Paulo Bernardo, ex-ministro

Jorge Bittar, ex-deputado federal (PT-RJ)

Cesar Alvarez, ex-ministro

Alessandra Orofino, especialista em Economia e Direitos Humanos pela Universidade de Columbia

Direitos Humanos

Maria do Rosário, deputada federal (PT-RS)

Maria Victoria Benevides, socióloga

Silvio Almeida, advogado e jurista

Luiz Alberto Neuquetti, economista

Janaina Barbosa de Oliveira, ativista LGBTQIA+

Rubens Linhares Mendonça Lopes, setorial do PT da pessoa com deficiência

Emídio de Souza, deputado estadual (PT-SP)

Igualdade Racial

Nina Lino Gomes, ex-ministra

Givânia Maria da Silva, socióloga e quilombola

Douglas Belchior, ativista da Coalizão Negra

Thiago Tobias, advogado

Ieda Leal, ativista do Movimento Negro Unificado

Martius Chagas, secretário do Planejamento de Juiz de Fora (MG)

Preta Ferreira, cantora e ativista

Planejamento, Orçamento e Gestão

Guido Mantega, ex-ministro

Enio Verri, deputado federal (PT-PR)

Esther Dweck, economista e professora da UFRJ

Antônio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia

Indústria, Comércio, Serviço e Pequenas Empresas

Germano Rigotto, ex-governador

Jackson Schneider, executivo da Embraer

Rafael Lucchesi, diretor do Senai Nacional

Marcelo Ramos, deputado federal (PSD-AM)

Tatiana Valente, especialista em economia solidária

Paulo Okamotto, diretor do Instituto Lula

Paulo Feldman, economista e professor da USP

André Ceciliano, presidente da Alerj e deputado estadual (PT-RJ)

Mulheres

Anielle Franco, diretora do Instituto Marielle Franco

Roseli Faria, economista

Roberta Eugênio, mestre em Direito

Maria Helena Guarezi, ex-diretora da Itaipu

Eleonora Menicucci, ex-ministra

Aparecida Gonçalves, ex-secretária

