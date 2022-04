Após publicar foto sem Aécio, Leite diz que tucano é um ‘grande parceiro’

Nesta segunda, o ex-governador gaúcho Eduardo Leite provocou barulho nas redes sociais ao publicar uma foto ao lado do deputado federal Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, que na sequência divulgou uma imagem que mostrava o também deputado Aécio Neves na mesma mesa. Ainda tentando se viabilizar como candidato ao Palácio do Planalto pelo PSDB no lugar do ex-governador paulista João Doria, Leite foi acusado de tentar esconder o correligionário mineiro.

Na manhã desta terça, o tucano voltou ao Twitter para se explicar e chamou Aécio de “grande parceiro”.

“Vamos lá: Foi o próprio Aécio Neves que me enviou a foto publicada em minhas redes ontem, por entender q relevante era destacar a conversa com o líder de um importante partido. Aécio é grande parceiro na construção de um projeto para o Brasil. Agradeço o apoio e o envio da foto!”, escreveu Leite.

Aécio, por sinal, anda sumido das redes sociais. Sua última postagem no Twitter foi durante a campanha do então senador, em 2018, a deputado federal por Minas Gerais.