Após prévias, Leite encontra Doria em SP para ‘focar nas convergências’

Doze dias depois de ser derrotado nas prévias do PSDB, o governador do Rio Grande do Sul se reuniu tarde desta quinta-feira com o vencedor da disputa, João Doria, a convite do governador de São Paulo. O encontro ocorreu no gabinete de Doria, no Palácio dos Bandeirantes.

Segundo os dois informaram, a reunião já estava prevista desde o fim das prévias, no dia 27 do mês passado. Leite aproveitou a passagem pela capital paulista para compromissos de governo para visitar o correligionário. E disse que os dois trocaram impressões sobre o cenário político nacional e visões para o futuro do partido.

“Depois do processo que enfrentamos, é natural buscarmos essa aproximação agora. Na campanha, realçamos as diferenças e, agora, focamos nas convergências para construir e viabilizar um caminho alternativo para o Brasil”, declarou o gaúcho.

Já Doria afirmou que o diálogo entre eles e também com partidos do centro democrático liberal é “essencial para a construção de um futuro melhor para o Brasil e para os brasileiros”.

O reencontro dos adversários tucanos ocorreu um dia depois de Doria se reunir com o ex-juiz Sergio Moro, presidenciável do Podemos, que já havia sido recebido por Leite no sábado passado, em Porto Alegre.