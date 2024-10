Após pagamento de multa, Moraes manda PGR opinar sobre liberação do X

Giro VEJA - sexta, 4 de outubro

Anielle fala sobre caso Silvio Almeida e X pede para voltar ao ar no Brasil

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, concedeu uma entrevista exclusiva ao colunista Matheus Leitão falando sobre a importunação sexual que sofreu do então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, demitido após denúncias. O relato da ministra e o pagamento de multas pela rede social X no Brasil são destaques do Giro VEJA.