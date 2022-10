Após ordem de prisão de Moraes, Jefferson recebe a polícia a tiros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 23 out 2022, 14h54 - Publicado em 23 out 2022, 14h12

Alexandre de Moraes determinou a prisão de Roberto Jefferson, depois de o bolsonarista ter atacado a ministra Cármen Lúcia. A Polícia Federal foi então cumprir a ordem de recolher novamente o cacique do PTB à prisão. O que fez Jefferson? Recebeu a polícia a tiros. “Vou mostrar para vocês que o pau cantou”, diz o ex-deputado num vídeo com as marcas de tiro na viatura da Polícia Federal.



“Xandão vai matar meu pai hoje. Mandou a polícia prendê-lo e ele não vai se entregar. Está trocando tiros com os soldados da MILÍCIA DO XANDÃO!!! Deus ajude a nossa família!”, escreveu Cristiana Brasil, filha de Jefferson, nas redes.