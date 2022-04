Após jantar, senador do PT diz que Lula respeita candidatura de Tebet

Um dos articuladores do jantar de Lula com caciques do MDB na noite desta segunda-feira, em Brasília, o senador Jean Paul Prates (PT-RN) afirmou nesta terça que o objetivo do encontro foi aproximar o candidato que lidera as pesquisas para o Palácio do Planalto dos senadores que têm interesse em ouvi-lo, independente de já estarem alinhados eleitoralmente com o petista para este ano.

Diante do clima de conspiração de emedebistas contra a candidatura à Presidência de Simone Tebet pelo partido, o líder da minoria no Senado fez questão de afirmar que nenhuma outra candidatura, que não a de Lula, foi mencionada durante o jantar.

“Embora genericamente o Presidente, sempre com respeito absoluto à candidatura da senadora Simone Tebet, tenha se referido à importância de uma união das forças democráticas”, declarou.

Ele destacou também que havia participantes de várias siglas no jantar e disse que as circunstâncias eleitorais de alguns estados, especialmente no Nordeste, e o histórico de relacionamento entre os líderes locais com o PT “fazem com que a participação do MDB tenha chamado maior atenção da imprensa”.

Ainda segundo Prates, o encontro serviu para que senadores e senadoras retomassem contato ou, em alguns casos, conhecessem Lula pessoalmente. O ex-presidente pôde conversar individualmente com parlamentares e escutou sugestões para o seu plano de governo.

Em uma fala aos parlamentares, Lula aproveitou para comentar a aliança com o ex-governador Geraldo Alckmin, que será vice na sua chapa.

“Alckmin, Serra e FHC foram adversários mas nunca inimigos do PT. Eles disputavam eleições conosco em cima do tabuleiro democrático e participativo, nunca negando ou menosprezando as bases do Estado de Direito. Agora estamos diante de inimigos da democracia”, disse o ex-presidente.