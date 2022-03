Após internação, Bolsonaro mantém viagem ao MS ao lado de Tereza Cristina

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Horas depois de receber alta após passar a noite internado por conta de uma indisposição, o presidente Jair Bolsonaro embarcou na manhã desta terça-feira para o Mato Grosso do Sul, ao lado da ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

A viagem tem importância eleitoral porque será a última de Tereza como chefe da pasta ao seu estado, pelo qual ela deverá disputar o Senado. Ela vai deixar o ministério nesta semana para poder concorrer a um cargo eletivo.

O presidente e a ministra saíram de Brasília rumo a Ponta Porã (MS) para participar de regularização fundiária de um assentamento.

“Amigos de Mato Grosso do Sul, Ponta Porâ, especialmente, daqui a pouco, juntamente com essa grande ministra, Tereza Cristina, estaremos na região da fazenda Itamarati entregando títulos da reforma agrária, bem como 5G com o deputado Fábio Faria”, afirmou Bolsonaro em vídeo publicado nas suas redes sociais, referindo-se também ao ministro das Comunicações.

Uma sorridente Tereza Cristina complementou a mensagem: “olá, meus amigos, até daqui a pouco”.