Após esnobar Garcia, Tarcísio posa para foto com Bolsonaro e o tucano

Fora da disputa no segundo turno, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, declarou nesta terça apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Além de declarar apoio à reeleição, o tucano também anunciou aliança com Tarcísio de Freitas na disputa para o governo estadual. Mais cedo, o candidato bolsonarista ao Palácio Bandeirantes havia dito que esperava apoio, mas provavelmente não dividiria palanque com o atual chefe do Executivo paulista.

“Com muita honra venho aqui receber o presidente Jair Bolsonaro no Aeroporto de Congonhas para declarar o meu apoio e o meu voto no segundo turno ao presidente Bolsonaro”, disse o governador.

Ele afirma que a decisão é baseada na rejeição a um eventual governo do PT, tanto em nível estadual quanto federal. Para Garcia, parte do êxito econômico de São Paulo se deve ao estado nunca ter elegido um governo petista.

“Durante toda a eleição de primeiro turno, eu disse que São Paulo é um estado desenvolvido, que dá oportunidade a todos, que ajuda quem precisa porque o PT nunca governou nosso estado. E essa mesma avaliação, eu faço em relação ao Brasil porque eu não quero para São Paulo e muito menos eu não quero para o Brasil”, afirmou Garcia.

Questionado se chegou a falar sobre a decisão com o ex-governador João Doria, desafeto de Bolsonaro de quem foi vice até março deste ano, Garcia disse ter comunicado a iniciativa ao presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, e ao presidente estadual, Marco Vinholi. O governador afirma que a decisão é “pessoal e incondicional”. De acordo com ele, a executiva nacional tucana estava reunida no momento em que anunciava o apoio e deixou os candidatos estaduais livres para tomarem suas decisões sobre alianças no segundo turno.

“Meu apoio incondicional, o meu trabalho no segundo turno, para que o presidente Bolsonaro possa se reeleger e continuar comandando, ao lado da população, os destinos desta nação. Assim como, aqui no estado de São Paulo declarando meu voto pessoal e incondicional a candidatura do governador Tarcisio de Freitas porque enxergo nele, não só o bom trabalho para São Paulo, mas também a condição de evitar que o Partido dos Trabalhadores ganhe as eleições aqui em São Paulo”, afirmou.

Depois de passar boa parte da campanha criticando as gestões tucanas, que governam o estado há quase 30 anos, Tarcísio de Freitas deu um cavalo de pau nesta terça ao agradecer o apoio de Garcia.

“É um apoio muito importante, para o presidente Bolsonaro e para mim. De fato, o estado de São Paulo é um estado que vai muito bem, que tem políticas públicas que precisam ser preservadas”, declarou.

Na sequência, o ex-ministro da Infraestrutura disse que a gestão do PT, onde esteve, já se mostrou “inadequada”, dando como exemplo a passagem do seu adversário, Fernando Haddad, como prefeito de São Paulo.

“Essa é uma grande união de forças pelo Brasil, pelo estado de São Paulo, pela prosperidade”, complementou.

