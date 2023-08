Após ‘erro’ do filho, Otto Alencar faz emenda para retomar incentivo à BYD

O líder do PSD no Senado, Otto Alencar, apresentou uma emenda à PEC da reforma tributária para recolocar no texto a prorrogação dos incentivos de abatimento do IPI a montadoras de carros no Norte, Nordeste e Centro-Oeste até 2032, com um parágrafo feito sob medida para a BYD.

A empresa chinesa instalará uma fábrica no lugar da antiga planta da Ford em Camaçari, na Bahia – a 50 km de Salvador.

A extensão do prazo de vigência dos incentivos também contempla a Stellantis (grupo dono das marcas Fiat, Jeep e Peugeot), que planeja ampliar sua operação em Goiana, em Pernambuco.

Com a emenda, o senador busca reverter o que chamou de “engano” do deputado Otto Alencar Filho, que, no plenário da Câmara, apoiou um destaque do PL pela retirada do texto dos benefícios às montadoras que acabou aprovado por apenas um voto.

O trecho sob medida para a BYD e a Stellantis estende a prorrogação dos incentivos aos projetos “aprovados até 31 de dezembro de 2025 que ampliem ou reiniciem a produção em planta industrial utilizada em projetos ativos ou inativos aprovados até 31 de maio de 2023”.

“Sem (ela), as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficam prejudicadas, perdendo investimentos importantes que geram empregos nos respectivos estados”, escreve o senador.

