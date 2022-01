Após enchentes no Maranhão, férias do vice-governador causam polêmica

No Maranhão, o ano começou com enchentes que atingiram cidades do Estado e controvérsia na política. Isso porque, em meio ao desastre natural que provocou estragos principalmente em Imperatriz e Mirador, o vice-governador, Carlos Brandão, passava férias nos Estados Unidos.

E, para completar, o governador Flávio Dino anunciou na segunda-feira que contraiu a Covid-19, e está isolado em casa.

Brandão, do PSDB, é o candidato de Dino, hoje no PSB, ao Governo do Estado nas eleições desse ano. Os adversários já começaram a explorar a ausência dos dois nos municípios afetados pelas cheias. Segundo a imprensa local, o vice-governador deve retornar nesta quinta ao Maranhão e visitar as cidades nesta sexta.