Após denunciar suposto esquema, médico reverte no STJ multa milionária

Uma decisão da ministra Nancy Andrighi, do STJ, mudou o curso de um processo no qual o médico Raphael Brandão teria de pagar quase 10 milhões de reais em multas. Ele recorreu à condenação de processo arbitral porque alegou que o julgador tinha relação com a empresa de saúde que o havia rescindido seu contrato e aplicado uma multa milionária.

Em 2019, quando Brandão era diretor médico executivo da UnitedHealth, ele denunciou uma suposta fraude ao compliance da empresa. Ele constatou que alguns pacientes com câncer não reagiam à medicação e o custo do tratamento estava muito abaixo do mercado.

Segundo o advogado Lucas Akel, que defende Brandão, após a denúncia, ele recebeu represálias e foi alvo de mais de 40 denúncias “do dia para a noite”. O médico pediu a instauração de um procedimento arbitral e foi condenado a pagar mais de quatro milhões de reais em multa. O processo andou e, enquanto Brandão recorria, a multa ultrapassou os nove milhões de reais.

Depois da sentença, o médico recorreu à condenação, pois descobriu que a relação entre o árbitro, André Correia, e a defesa da empresa de saúde, Terra Tavares Ferrari Elias Rosa Advogados, era mais próxima do que foi declarado no início do processo de arbitragem. Correia disse que trabalhou junto com o escritório em 2015, mas Brandão apresentou elos recentes.

O julgador e os advogados da empresa de saúde chegaram a dividir endereço e telefone nos anos de 2016 e 2017. Em 2020, teriam atuado juntos novamente em um processo e já haviam sido sócios em outro escritório de advocacia.

Brandão recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo e perdeu o caso, com um voto contrário do desembargador Ricardo Negrão. No Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática da ministra Nancy Andrighi deu efeito suspensivo à decisão arbitral. O caso ainda será analisado pela terceira turma do STJ.

