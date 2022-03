Após deixar o Podemos, Arthur do Val diz que não irá disputar reeleição

Poucas horas após se desfiliar do Podemos, o deputado estadual de São Paulo Arthur do Val, conhecido como ‘Mamãe Falei’, anunciou que não irá disputar a reeleição a uma vaga na Assembleia Legislativa do estado.

Em documento enviado aos colegas parlamentares, do Val diz que, apesar do “absurdo” dito em áudios que circularam na última semana, não houve assédio e que, por isso, pede uma punição “justa”.

Além de ser alvo de diversos pedidos de cassação do seu mandato na Alesp, o deputado entrou na mira do próprio partido, o Podemos, que abriu processo disciplinar interno para analisar um pedido de expulsão — depois da abertura, do Val decidiu por conta própria pedir a desfiliação.

“Não houve nenhum tipo de assédio, foram palavras. Horrorosas, desrespeitosas e desprezíveis, mas foram palavras. Assumo e entendo a necessidade desta Casa em aplicar-me uma punição. É justo e necessário. Entretanto, peço encarecidamente que considere a ausência de dolo e de dano a terceiros na dosimetria da pena. Se de um lado a punição é necessária, de outro, a cassação se faz excessiva”, diz em trecho da carta enviada aos gabinetes de deputados estaduais na tarde desta terça.

Nos áudios vazados enquanto ainda estava na Ucrânia, Arthur do Val disse que as mulheres do país “são fáceis, porque são pobres” e que a fila de refugiadas é melhor do que “a melhor balada de São Paulo”, entre outras declarações.