Após decisão do TSE, Câmara notifica aliado de Bolsonaro que será cassado

Na última quinta, o TSE decidiu, por unanimidade, confirmar a cassação do mandato e a inelegibilidade do deputado federal José Valdevan de Jesus, conhecido como Valdevan Noventa, do PL de Jair Bolsonaro.

O parlamentar perderá o mandato por abuso do poder econômico durante a campanha eleitoral de 2018.

O TSE seguiu decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, que condenou o parlamentar pela captação e gasto ilícito de recursos mediante depósitos de valores de origem não identificada.

Com a decisão, ficou determinada a retotalização dos votos para o cargo de deputado federal em Sergipe, considerando nulos os votos atribuídos a José Valdevan, com comunicação imediata ao TRE-SE independentemente da publicação do acórdão.

Nesta quarta, o corregedor da Câmara, Paulo Bengtson, notificou o parlamentar por edital a apresentar alegações, mas o fato está consumado. O aliado de Bolsonaro perderá o mandato nos próximos dias.