Após decisão de Pacheco, Lira diz que segue em busca de acordo com Senado

Horas depois de Rodrigo Pacheco anunciar que irá instalar comissões mistas para analisar as medidas provisórias editadas por Lula, à revelia da Câmara dos Deputados, Arthur Lira divulgou há pouco uma nota defendendo o rito revogado pelo presidente do Congresso e disse que a Casa que comanda “segue firme em busca do entendimento com o Senado” — no caso, o procedimento das comissões mistas previsto na Constituição. Na prática, portanto, ele ignorou a decisão divulgada por Pacheco.

O tom da manifestação do presidente da Câmara foi, inclusive, mais brando que suas declarações pela manhã, que incluíram alfinetadas em Pacheco e Renan Calheiros, autor da questão de ordem acolhida pelo presidente do Senado.

Leia a seguir a nota na íntegra:

O País cobra do Parlamento brasileiro agilidade e resolutividade das pautas importantes para o funcionamento da sociedade.

No período difícil da pandemia, a votação de Medidas Provisórias diretamente nos Plenários da Câmara e do Senado, sem passar por Comissões Mistas, se mostrou dinâmica e eficiente, respeitando o tempo previsto de análise nesta Casa Legislativa de até 90 dias.

Essa nova experiência demonstrou que podemos ser mais céleres, como a população exige. Essa forma conta com o apoio da quase totalidade das lideranças partidárias da Câmara dos Deputados, representando o conjunto dos 513 deputados legitimamente eleitos.

Com esse amplo respaldo, a Presidência da Câmara dos Deputados segue firme em busca do entendimento com o Senado Federal, sem ferir as devidas prerrogativas, para buscarmos a melhor solução para avançar, e não retroagir a um modelo superado.

Dessa forma, a Presidência da Câmara entende como positiva a atitude do Senado Federal em encaminhar para análise desta Casa as 13 Medidas Provisórias oriundas do Governo anterior.

Assim, haverá esforço concentrado na semana de 27 a 31 de março para análise de todo esse material.

O Brasil precisa andar para a frente, com agilidade, entendimento, respeito à autonomia dos poderes e mais representatividade democrática.

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Brasília, 23 de março de 2023.