Após decisão de Nunes Marques, Lira devolve mandato a bolsonarista cassado

O presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) determinou nesta sexta o retorno ao cargo do deputado bolsonarista Valdevan Noventa (PL-SE), cassado em março por abuso de poder econômico.

O despacho, publicado no Diário da Câmara, atende à decisão liminar do ministro Kássio Nunes Marques, do STF, que determinou a restituição do mandato do parlamentar. O parecer do magistrado ainda será julgado pela Segunda Turma do Supremo.

Esta foi a segunda absolvição de Nunes Marques apenas nesta semana. Na última quinta, ele ordenou a restituição do mandato do deputado — também bolsonarista — Fernando Francischini (PSL-PR), cassado por espalhar fake news nas eleições de 2018.

Ao determinar a reassunção de Valdevan, Lira solicitou, ainda, o afastamento do deputado Márcio Macêdo (PT-SE), que havia ocupado a vaga com a saída do colega.

O PT chegou a ingressar no STF com um pedido de liminar tentando barrar a decisão que beneficiou Valdevan.

De acordo com os advogados da legenda, a decisão violou a competência do TSE — que ordenou a cassação. “A decisão liminar deve ser cassada e representa uma afronta às regras processuais impostas, além de violar a competência do Tribunal Superior Eleitoral e o princípio da segurança jurídica”, diz o pedido da sigla protocolado no STF.

O PT argumenta que restam apenas seis meses para o fim da legislatura e que a decisão de Nunes Marques “provocará insegurança jurídica quanto à estabilidade” das decisões proferidas pela corte eleitoral.

