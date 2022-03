Após áudios sobre ucranianas, Mamãe Falei diz que vai se afastar do MBL

O deputado estadual Arthur do Val, vulgo “Mamãe Falei”, anunciou em entrevista à Folha de S.Paulo nesta segunda-feira que vai se afastar do MBL, movimento que o lançou para a política.

Desde o vazamento dos áudios em que diz que as mulheres ucranianas “são fáceis, porque são pobres”, entre outros absurdos, o deputado se tornou alvo de pedidos de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo e de expulsão do seu partido, o Podemos, que tem o ex-juiz Sergio Moro como presidenciável.

À Folha, ele não soube responder o que imagina do seu futuro político, e disse que retirou a pré-candidatura ao Governo de São Paulo porque não tem o “direito de atrapalhar ninguém”. E que não seria justo que outros integrantes do MBL e Moro pagassem pelo seu erro.

Mas, apesar disso, afirmou que ficou chateado com a rápida reação, que segundo ele “nem viu o que tinha acontecido” e já anunciou que não dividiria o palanque com ele — em dezembro, os dois firmaram um aliança para as eleições desse ano.

O anúncio sobre o afastamento do Movimento Brasil Livre foi feito, segundo o deputado, mesmo antes de os colegas serem comunicados. “Eu só quero me afastar, eu só quero que as pessoas não sofram as consequências do que eu fiz”, declarou.