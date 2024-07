Após áudio de reunião, Ramagem depõe à PF sobre Abin paralela de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) vai depor nesta quarta-feira à Polícia Federal (PF) sobre um suposto esquema de espionagem de adversários políticos do governo de Jair Bolsonaro, no caso conhecido como Abin paralela. A oitiva está marcada para as 15h.

Em decisão na última quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou haver indícios suficientes de que houve uma “estrutura espúria infiltrada na Abin voltada para a obtenção de toda a ordem de vantagens para o núcleo político” de Bolsonaro.

Diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência durante todo o governo do ex-presidente, Ramagem vai depor à PF dois dias depois de vir a público uma gravação feita por ele durante uma reunião em 2020 com Bolsonaro, Augusto Heleno e duas advogadas de Flávio Bolsonaro.

O áudio indica que os participantes discutiram formas de usar a estrutura do governo federal para juntar provas em defesa do senador.

Hoje, Ramagem é pré-candidato do PL a prefeito do Rio.

O que aponta a investigação da PF

O relatório da Polícia Federal que embasou a operação deflagrada na última quinta contra integrantes da chamada Abin paralela apontou 22 alvos da espionagem ilegal, entre ministros do STF, deputados federais, senadores, um ex-governador e jornalistas.

Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, um dos alvos, a continuidade das investigações evidenciou a utilização dos recursos da agência.