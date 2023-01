Após ataques no DF, Temer defende punição a radicais e pacificação do país

Acompanhando os ataques bolsonaristas aos prédios do STF, do Planalto e do Congresso neste domingo, o ex-presidente Michel Temer lamentou a ação dos radicais. A ação “violenta a democracia”, segundo Temer. Para o ex-presidente, é preciso punir os responsáveis pelo vandalismo e iniciar um movimento pela pacificação do país.

“Invadir os edifícios onde estão as instituições dos Estado é, na verdade, violentar a democracia. Os agredidos não são os prédios, são os poderes que sustentam a democracia no país. Violá-los é agredir o sistema democrático. O que é preciso, além de eventuais punições, é promover um grande diálogo para pacificar o país”, diz Temer.