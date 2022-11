STF vai contratar mais seguranças armados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em meio aos frequentes ataques e ameaças aos ministros, o STF decidiu contratar 42 seguranças privados armados, que deverão utilizar pistolas calibre 380 e coletes à prova de balas. Todos serão lotados no prédio do tribunal, em Brasília, e se somarão à estrutura de segurança do próprio tribunal.

O valor máximo do pregão eletrônico que será realizado no próximo dia 30 é de aproximadamente 7,5 milhões de reais por ano.

O edital, lançado nesta quarta, se destina à “contratação de empresa para prestação de serviços continuados de apoio operacional na área de segurança pessoal privada armada no Distrito Federal, incluída a condução de veículos oficiais de representação e escolta”.

Depois que o Radar revelou o processo licitatório, o STF enviou a seguinte nota de esclarecimento sobre o contrato:

A segurança do Supremo Tribunal Federal é realizada por servidores públicos de carreira, denominados policiais judiciais, que têm atribuição de proteger as áreas, instalações e adjacências do tribunal, bem como garantir a segurança dos Ministros em todo território nacional.

O pregão eletrônico 58/2022 visa nova contratação para manter o serviço de segurança dos ministros e apoio aos agentes da Polícia Judicial. Ressalta-se que esse serviço sempre existiu e a nova contratação não tem, portanto, relação com o contexto atual.

O edital prevê o valor de R$ 7,5 milhões para 42 profissionais, mas a quantia ainda poderá ser reduzida durante o procedimento licitatório. Os estudos para a renovação do serviço iniciaram em março de 2022, sendo praxe da administração pública que sejam feitos com antecedência em observância aos trâmites legais.