Após 20 horas de silêncio, Flávio Bolsonaro se manifesta sobre eleições

Por Ramiro Brites Atualizado em 31 out 2022, 16h10 - Publicado em 31 out 2022, 15h56

A disputa acirrada entre Lula e Jair Bolsonaro nas urnas encerrou há 20 horas, mas os bolsanaristas estão resistentes em falar sobre o assunto. Flávio Bolsonaro rompeu o silêncio dos seus irmãos e do presidente.

“Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!”, publicou no Twitter.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, foi a primeira integrante da família a se pronunciar. Por volta das 13h, ela publicou trechos bíblicos no Instagram e respondeu a uma matéria jornalística, mas não comentou sobre as eleições.