Apoio de Bolsonaro a Putin não representa os brasileiros, diz Moro

Sergio Moro foi às redes para criticar a posição de Jair Bolsonaro e do governo brasileiro no conflito entre Rússia e Ucrânia.

Em uma mensagem escrita em inglês no Twitter Moro disse que a Ucrânia “resiste corajosamente” a agressão russa, que o Brasil envia sinais ambíguos à comunidade internacional no caso e que o “apoio pessoal” de Bolsonaro a Putin “não representa os sentimentos e desejos do povo brasileiro”.

“Depois de cinco dias, a Ucrânia resiste corajosamente. Nossa solidariedade está com os ucranianos desde o primeiro dia. A ambiguidade do governo brasileiro é errada e o apoio pessoal dado por Bolsonaro a Putin não representa os sentimentos e desejos do povo brasileiro”, disse Moro, em uma tradução livre do inglês.

No domingo, Bolsonaro minimizou o conflito, disse que Putin avança somente sobre áreas específicas ao sul do país– o que não é verdade, já que há combates próximos à capital, que fica na região central. O presidente brasileiro ainda tripudiou da história política do presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky, que antes de ser eleito era um comediante da televisão local.

Conforme o Radar mostrou, enquanto brasileiros penam para deixar a Ucrânia em guerra, Bolsonaro curte o feriadão no litoral paulista. O presidente negou, durante uma entrevista coletiva no domingo, que um massacre pudesse estar em curso no país europeu.

“Você está exagerando a palavra massacre. Não há interesse por parte de um chefe de Estado praticar um massacre por onde quer que seja, está se empenhando em duas regiões do sul da Ucrânia”, disse. “[A Ucrânia] confiou num comediante o destino de uma nação. Eu vou esperar o relatório para emitir minha opinião [sobre tomar parte no conflito].”