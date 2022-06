Aplicativo que vende produtos perto do vencimento triplica operações

A Food To Save, plataforma que comercializa produtos próximos do vencimento com preços atrativos, completou um ano de operações com mais de 165 toneladas de alimentos “salvas” de ir parar na lata do lixo.

O volume já é três vezes maior do que o alcançado em fevereiro, quando o aplicativo bateu a marca de 50 toneladas. A empresa, inclusive, tem a ambiciosa meta de bater 500 toneladas até o final do ano.

O aplicativo, que atua em São Paulo, Campinas, ABC paulista e Rio de Janeiro, resgata produtos excedentes ou que estejam próximos à data de vencimento e faz a intermediação da venda ao consumidor final, com descontos de até 70%.

Até agora, já são mais de 600 estabelecimentos cadastrados nas regiões em que opera e mais de 100.000 pedidos no aplicativo, gerando mais de 1 milhão de reais em receita incremental à rede de parceiros.

O cliente informa o CEP da residência em que deseja receber os produtos ou retirá-los, e visualiza os estabelecimentos mais próximos. De acordo com o que estiver disponível, a plataforma mostra o valor que deverá ser pago e o tipo de produto que será enviado, podendo o cliente escolher entre opção doce, salgada ou mista.

Entre os estabelecimentos parceiros estão restaurantes, padarias, hortifrutis, confeitarias e marcas como Padaria Bella Paulista, Rei do Mate e a rede de donuts O Tradicionalíssimo.

Continua após a publicidade