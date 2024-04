Aplicativo financiado pela Noruega rastreia cadeia de produção da pecuária

Financiado pela Iniciativa Internacional da Noruega para o Clima e as Florestas, o aplicativo “Do Pasto ao Prato” permite ao consumidor verificar se produtos vendidos no Brasil atendem aos critérios sanitários e de bem-estar animal.

Gratuito, o app foi apresentado nesta quinta-feira em evento na Embaixada da Noruega, em Brasília, e está disponível na Apple Store e no Google Play. A ferramenta foi desenvolvida em uma parceria entre a ONG sueca Trase, o Instituto do Ambiente de Estocolmo, a Universidade Católica de Lovaina, na Bélgica, e o Repórter Brasil.

O aplicativo tem como objetivo estimular o consumo consciente de produtos agrícolas e gerar mais transparência na cadeia da pecuária. Por meio do número do selo de inspeção sanitária presente no rótulo da carne, o usuário do aplicativo tem acesso a informações dos frigoríficos como a distância daquele item até o ponto de venda, o número de casos deflagrados de trabalho escravo e os dados de desmatamento nas áreas de produção.

Também é possível obter uma avaliação da sustentabilidade socioambiental da cadeia de produção do produto e fazer buscas com o CNPJ dos frigoríficos impressos nas embalagens. O app funciona de maneira colaborativa e cada pesquisa feita pelo consumidor é registrada em uma base de dados atualizada diariamente.

“Essa parceria contribui para dar ao consumidor brasileiro transparência e visão sobre a origem e a sustentabilidade da carne que compra, incentivando o consumo consciente”, afirma o embaixador da Noruega no Brasil, Odd Magne Ruud.

Continua após a publicidade

Um levantamento feito pelo app apontou, por exemplo, que a carne bovina consumida no Brasil percorre em média 1.600 quilômetros entre o frigorífico e a gôndola do supermercado onde é vendida. A distância pode chegar a até 5.200 quilômetros em pontos mais remotoso do país, como Boa Vista, capital de Roraima.

Até o momento, mais de 6.500 usuários já se cadastraram na plataforma, com 23.180 registros únicos e válidos em supermercados pelo país. Os estados com a maior quantidade de registros foram São Paulo (4.902), Rio Grande do Norte (3.285) e Paraíba (1.654). O sistema coletou informações em 102 municípios nas 27 unidades da Federação.

O “Do Pasto ao Prato” identificou ainda que a carne bovina vendida nos estados amazônicos tem o maior percentual per capita de desmatamento associado à sua produção. Por outro lado, o maior destino das carnes produzidas na região é São Paulo.