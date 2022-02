Aplicativo brasileiro já evitou desperdício de 50 toneladas de alimentos

Com menos de um ano de operações, a plataforma Food To Save já evitou que 50 toneladas de alimentos fossem parar na lata do lixo — e pretende chegar a nada menos do que 500 toneladas salvas do desperdício até o final do ano.

O aplicativo, que atua em São Paulo, Campinas e no ABC paulista, resgata produtos excedentes ou que estejam próximos à data de vencimento e faz a intermediação da venda ao consumidor final, com descontos de até 70%.

O cliente informa o CEP da residência em que deseja receber os produtos ou retirá-los, e visualiza os estabelecimentos mais próximos. De acordo com o que estiver disponível, a plataforma mostra o valor que deverá ser pago e o tipo de produto que será enviado, podendo o cliente escolher entre opção doce, salgada ou mista.

Entre os estabelecimentos parceiros estão restaurantes, padarias, hortifrutis, confeitarias e marcas como Padaria Bella Paulista, Rei do Mate e a rede de donuts O Tradicionalíssimo.

“O ano de 2021 foi muito positivo, já que tivemos um crescimento de cerca de 50% no faturamento mês a mês, desde maio. Percebemos que, neste cenário da pandemia, a população está cada vez mais consciente quanto ao desperdício de alimentos”, diz o CEO e co-fundador da Food To Save, Lucas Infante.